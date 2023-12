Isola dei Famosi, svelato il nome della prima naufraga: ecco chi è

di Cristina Siciliano

Inizia (anche se con largo anticipo) il conto alla rovescia per l'Isola dei Famosi, il reality condotto da Ilary Blasi, confermato da Pier Silvio Berlusconi. Nonostante l'attesa della messa in onda della nuova edizione del programma sia ancora lunga, già fioccano indiscrezioni possibili sui concorrenti. La 18esima edizione del programma condotto da Ilary Blasi dovrebbe tornare su Canale 5 in primavera, tra marzo e aprile, ma c'è ancora un punto interrogativo su quelli che potrebbero essere gli opinionisti e sull'inviato. Nelle ultime ore però sembrerebbe sia stato svelato il nome della prima naufraga ufficiale del cast. Ma andiamo a vedere di chi si tratta.

La prima naufraga

Sulle pagine del settimanale Oggi è stato svelato chi sarebbe la prima naufraga ufficiale del cast.

Il nome di Elisa Di Francisca sarebbe in linea con la nuova linea editoriale di Pier Silvio, il quale è deciso a tenere a distanza ogni possibile deriva trash nei suoi programmi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Dicembre 2023, 15:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA