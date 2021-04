Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar contro Elisa Isoardi: «Non sono rimasto per colpa sua»

Akash Kumar è stato eliminato dall’Isola dei Famosi 2021 e ha rifiutato di continuare la sua avventura su Parasite Island. Sembra però a spingerlo alla decisione sia stata Elisa Isoardi, da poco ritirata dal gioco a causa di un problema all’occhio.

Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar contro Elisa Isoardi

Akash Kumar dopo l’Isola dei Famosi 2021 è stato ospite del Punto Z di Tommaso Zorzi su Mediaset Play: “Io non ho niente contro Elisa Isoardi – ha raccontato - Con il passare dei giorni avevamo cominciato ad intuire che ci fosse un’altra isola, lei allora mi ha detto: “Noi siamo Rafinados, non dobbiamo assolutamente rimanere sull’altra isola“. La colpa è mia perché potevo ragionare con la mia testa, invece per il venti per cento sono stato influenzato da Elisa. Puoi chiederlo anche ad altri concorrenti di questa cosa. Se mi avessero mandato da solo sull’isola in cui ora c’è Beatrice Marchetti sarei rimasto e avrei fatto un’avventura pazzesca, mi hanno anche chiamato i piani alti di Mediaset e mi hanno detto questa cosa.”.

Causa del suo abbandono anche la presenza di Fariba: “Non sono rimasto anche per Fariba, perché continuava a toccarmi...”.

