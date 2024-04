Isola dei Famosi, la reazione di Alvin ai saluti di Vladimir Luxuria: ecco cosa ha fatto durante la puntata

Dopo essere stato l'inviato storico de L'Isola dei Famosi per ben cinque edizioni di seguito, quest'anno Alvin non è della partita, sostituito da Elenoire Casalegno. Ciononostante, Vladimir Luxuria ha parlato di lui durante la prima puntata della nuova edizione del reality show, salutandolo in diretta.

Isola, Vladimir non potrà farlo: cosa le viene impedito di fare in puntata

La reazione di Alvin

Possiamo solo dire che ha risposto con una Instagram Stories nella quale ha ripreso le parole della conduttrice. Ma, nel frattempo, a scatenarsi sono stati i telespettatori, che non hanno tardato a inviargli messaggi di supporto e ammirazione. Non ci resta che andare a scoprire che cosa è successo!

