Michelle Hunziker, nonna in forma grazie agli allenamenti in palestra (anche d'estate). Poi, il premio: «È il mio rimedio»

Biondissima, solare, in forma smagliante. A 46 anni Michelle Hunziker resta un punto di riferimento tanto per la sua grinta quanto per la sua silhouette tonica e scattante, che parla di anni e anni di duro allenamento. Per Michelle Hunziker però, condurre uno stile di vita sano e attivo, a partire da sport e dieta, è prima di tutto un piacere. Il mantra della neo nonna è impegnarsi per la propria forma fisica ogni giorno. Infatti, anche nelle ultime ore, la conduttrice televisiva ha pubblicato nelle sue Instagram stories un video in cui mostra ai suoi fan il suo allenamento mattutino. Ma un dettaglio non è passato inosservato ai suoi follower. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Per Michelle Hunziker, il corpo ha bisogno di essere continuamente stimolato.

Poi, nella seconda foto, Michelle si mostra ai fan con in mano una tazza e le labbra sporche con la schiuma di cappuccino. «Cappuccino post allenamento», ha scritto la conduttrice a corredo della foto pubblicata nelle sue Instagram stories.

Una giusta carica post workout.

