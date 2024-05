Valentina Ferragni festeggia la “collaborazione speciale” per il suo brand: «Una serata piena di abbracci». Ma all'appello manca Chiara

di Cristina Siciliano

Valentina Ferragni felice come una bambina in abito (rigorosamente total pink) da festa. Ed effettivamente c'è tanto da festeggiare. La sorella minore di Chiara Ferragni è riuscita a creare una «collaborazione speciale» tra il suo brand di gioielli Valentina Ferragni Studio e Atelier Emé, che ha dato vita al mono orecchino UALI limited edition, realizzato nei colori della Collezione primavera estate. «Una serata di abbracci», la descrive Valentina. Tantissime persone hanno partecipato all'evento ma della famiglia Ferragni mancava proprio la sorella Chiara.

I presenti

Tenerissimo è il video che riprende mamma Marina Di Guardo mentre bacia con orgoglio Valentina Ferragni. «La mia mami», scrive l'influencer. La sorella di Chiara Ferragni ha poi pubblicato uno scatto con il fidanzato Matteo Napoletano e il suo cagnolino Pablo. «Anche questi due sono venuti a salutarmi», ha scritto. E naturalmente non è mancata Francesca che ha pubblicato un selfie con la sorellina. «Bravissima sisterina». Insomma, c'erano proprio tutti a festeggiare la collaborazione del brand dell'influencer. Tutti tranne Chiara Ferragni.

Le parole di Valentina Ferragni

La sorella di Chiara Ferragni ha pubblicato uno scatto nelle sue Instagram stories con il team di lavoro che le ha permesso di realizzare questo nuovo progetto. «Non è la miglior foto scattata ma grazie a questo gruppo di ragazze per aver creduto in me - ha scritto Valentina Ferragni nelle sue Instagram stories -.

