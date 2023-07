Michelle Hunziker, la domenica di Cesare con i nonni: sveglia all'alba, e c'è anche Eros Ramazzotti

di Redazione web

Michelle Hunziker nonna a tempo pieno per il primo weekend di Cesare lontano da mamma Aurora Ramazzotti. La sveglia, per la showgirl, suona prestissimo anche se è domenica mattina: per i neonati non c'è alcuna distinzione tra i giorni della settimana, e Cesare non fa certo eccezione. E così nonna Michelle si è svegliata di buon mattino ed è subito pronta a godersi il piccolo della famiglia e i suoi sgambettamenti. Ma non sono soli: con loro c'è anche nonno Eros Ramazzotti.

La domenica con i nonni

Cesare Augusto, che ha compiuto tre mesi il 30 giugno, è stato affidato da mamma Aurora Ramazzotti e papà Goffredo Cerza a nonna Michelle Hunziker: i neogenitori stanno trascorrendo il fine settimana fuori Milano, precisamente in Liguria, dove partecipano al matrimonio di amici e Auri è stata anche scelta come damigella d'onore.

Michelle e Eros

Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti sono stati sposati per 11 anni, dal 1998 al 2009, e hanno avuto una sola figlia, Aurora. I rapporti tra i due sono attualmente amichevoli, e da quando sono diventati nonni il loro legame è diventato ancora più forte di prima.

