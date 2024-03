Rosy Chin in finale grazie a Beatrice Luzzi? Il messaggio che alimenta i dubbi

Al Grande Fratello, il nome della seconda persona destinata a sbarcare in finale è stato finalmente scritto: ad andarci, dopo Beatrice Luzzi, sarà Rosy Chin. In un televoto pieno di adrenalina, la concorrente ha superato Letizia Petris, e ad annunciare la sua conquista del passaggio in finale è stato il suo stesso marito, Paolo, tramite una toccante videochiamata in diretta dal loro ristorante.

Rosy Chin in finale grazie a Beatrice Luzzi?

Tuttavia, dietro questa epica svolta si cela un elemento intrigante: sembra che sia stato il fervore dei fan di Beatrice Luzzi a giocare un ruolo determinante nella vittoria di Rosy. La stessa attrice romana, infatti, aveva pubblicamente sostenuto che la Chin fosse la concorrente più meritevole di raggiungere la finale, suggerendo che il vasto gruppo di telespettatori che la appoggia avrebbe riversato il proprio sostegno su Rosy. Si tratta della verità? Davvero il flusso di voti si è mosso in questo modo?

