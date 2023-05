Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, amore finito? Il gesto social che spiazza i fan

di Redazione Web

Sono giorni che i fan sono curiosi di sapere se è tempo di crisi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la coppia nata nella casa del GfVip. A dirla tutta, l'ex gieffino, negli ultimi giorni, ha discusso in maniera molto accesa con dei fan su Twitter. Una discussione a toni così alti che gli è costata la sospensione dell'account. Nonostante la coppia ieri era insieme ma oggi qualcosa è andato storto. Ma andiamo a vedere meglio di cosa si tratta.

Oriana Marzoli sorpresa con l'ex tronista di Uomini e Donne: ecco di chi si tratta

Oriana Marzoli scaccia le voci di una crisi con Daniele Dal Moro. Le parole della mamma rassicurano i fan

il gesto di Oriana Marzoli

Nelle ultime ore, Oriana Marzoli ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto in cui si vede che è in una stazione con le valigie. Ma come se non bastasse, l'ex gieffina ha anche smesso di seguire su Instagram Daniele. Tutto questo naturalmente ha mandato nel panico i fan degli Oriele.

Sarà realmente finita tra Oriana e Daniele? Non ci resta che aspettare altri aggiornamenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 28 Maggio 2023, 20:52

