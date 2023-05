Oriana Marzoli scaccia le voci di una crisi con Daniele Dal Moro. Le parole della mamma rassicurano i fan

di Redazione web gossip

Oriana Marzoli è una delle concorrenti del GfVip che ha più fatto parlare di sé. La modella venezuelana, infatti, dopo essere uscita dalla casa più spiata d’Italia, dove si è classificata seconda, non si è fermata mai un secondo. Prima, il ritorno in Spagna nel programma televisivo “Supervivientes” (dove è opinionista), poi, la creazione della linea di costumi e di abbigliamento (quest’ultima insieme a Micol Incorvaia e Giaele De Donà). Oriana, inoltre, ha sempre tenuto aggiornati i suoi fan sulla sua storia con Daniele Dal Moro che, però, non nomina più da qualche giorno. La mamma di lei ha chiarito tutto.

Le dichiarazioni della mamma di Oriana Marzoli

Nei giorni scorsi, Oriana Marzoli ha fatto impensierire i suoi fan e quelli di Daniele Dal Moro: stanno ancora insieme o la loro storia d’amore è finita? La modella aveva tranquillizzato tutti dicendo che voleva mantenere un po’ di privacy nella sua vita privata e a dare conforto, ulteriormente ai suoi follower, ci ha pensato anche mamma Cristina.

La conferma di Oriana Marzoli

Dopo la dichiarazione di mamma Cristina, Oriana Marzoli ha, quindi, aggiunto: «Molto, non mi piace perdere tempo... Se sto con Dani è perché provo dei sentimenti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Maggio 2023, 18:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA