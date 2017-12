Luca Onestini e Ivana Mrazova: la modella incastrata da una chat che non lascia dubbi

IVANINA PRESENTE 😎 Un post condiviso da Luca Onestini PAGINA UFFICIALE (@lucaonestini.team) in data: Dic 26, 2017 at 2:56 PST

Domenica 31 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 16:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tra indiscrezioni e smentite continua la storia di amore e amicizia tra gli ex inquilini delLa modella non si sbilancia mai, ma sembra che una chat e un piccolo "lapsus" la incastrino. I due giovani stanno costruendo il loro futuro senza bruciare le tappe e coltivando il sentimento.Luca e Ivana hanno trascorso il Natale lontani, ma durante la diretta Instagram è scappata un'emoticon che non lascia più spazio ad altri dubbi. Da Praga la modella invia segnali inequivocabili: prima la foto insieme alla nipotinache ha ricevuto il cuoricino di Luca (e di Giulia), e poi il video in cui la ragazza insegna alla bambina: “Batti le mani, schiocca le dita, umore alto tutta la vita”.Lo fa per ricordare il suo "amico". E i messaggi si moltiplicano, compresi quelli degli amiciForse non vedono l'ora che i due si mettano ufficialmente insieme. Il 2018 potrebbe riservare delle sorprese e nuove emozioni per entrambi.