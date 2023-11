Greta Rossetti torna al GF: «Entro per rimettere in ordine la situazione». La frecciatina ad Angelica: cosa non si fa per non uscire

di Anna Malci

Greta Rossetti ha annunciato che vuole tornare all'interno della Casa del Grande Fratello per poter avere un altro confronto con il fidanzato Mirko Brunetti. Nel giorno del suo 25esimo compleanno, la fidanzata ed ex tentatrice di Tempation Island ha annunciato il motivo per cui solcherà nuvoamente la porta rossa.

Sarà una nuova concorrente? O solo ospite? Andiamo a leggere che cosa ha detto sulle sue storie Instagram.

Greta al Grande Fratello?

Greta Rossetti ha fatto sapere che questa sera, 6 novembre, entrerà nuovamente nella casa del Grande Fratello per avere un ulteriore confronto con il fidanzato Mirko Brunetti. Negli ultimi giorni, Mirko si sta avvicinando molto ad Angelica, altra concorrente che ha spesso dichiarato di essere fidanzata con un certo Riccardo che, tuttavia, non si è mai palesato, tanto da non convincere molto Fiordaliso. «Secondo me non c'è nessun fidanzato fuori per Angelica, sta mentendo» ha detto la cantante, durante un confessionale molto infuocato.

Mirko e Angelica si stanno avvicinando molto e questo ha iniziato a preoccupare Greta.

Greta Rossetti, la frecciatina al veleno è per Angelica Baraldi che balla con Mirko Brunetti? Ecco che cos'ha scritto

La frecciatina ad Angelica

«Torno al Grande Fratello per rimettere in ordine la situazione e ricordare alla gente di non esagerare», ha detto Greta ai suoi follower su Instagram, anticipando il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. «Cosa non si fa per rimanere nella Casa», aveva commentato Greta Rossetti di fronte all'avvicinamento, secondo lei "strategico" della concorrente, al suo fidanzato Mirko.

Non sarà una nuova concorrente, quindi, ma di sicuro non mancheranno gli scontri con Angelica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Novembre 2023, 12:27

