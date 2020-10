Ci saranno nuovi ingressi al Grande Fratello vip ed Eliana Michelazzo dedica un post a riguardo. Dal suo account social infatti Eliana Michelazzo, al tempo una delle protagonista del PratiGate, ha raccomandato ai coinquilini di dotarsi di un lucchetto.

Eliana, dal suo account Instagram, nelle storie ha scritto: “Voglio dare un consiglio a tutti i concorrenti del Gf Vip. Di far recapitare in Casa un lucchetto bello resistente come questo per non avere brutte sorprese”.

Ad entrare nella casa saranno Stefano Bettarini, Giulia Salemi e Selvaggia Roma e ci sono grosse probabilità che il post sia dedicato proprio a quest’ultima. Le due infatti erano grandi amiche, ma negli ultimi tempi era nato qualche dissapore e si era anche parlato di accuse di furto. L’hashtag “SelvaSabry” poi non è casuale, dato che Michelazzo sostiene che il vero nome di Selvaggia sia Sabrina.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 19:26

