Grande Fratello Vip, Abraham Garcia l’ex di Giulia Salemi: «Penso sempre a lei. Andrei nella Casa per portarmela via»

Sulla love story al Grande Fratello Vip fra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli interviene Abraham Garcia. Abraham Garcia non ha affatto dimenticato Giulia Salemi, con cui ha avuto una relazione durante il reality “Super Shore”: “Penso sempre a lei. Sarei capace di piombare nella Casa e portarmela via”.

ABRAHAM GARCIA E GIULIA SALEMI A SUPER SHORE

Abraham Garcia ha spiegato che con Giulia Salemi, ora impegnata nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto una “bella avventura”, iniziata grazie a degli impegni di lavoro e poi ripresa durante il reality spagnolo “Super Shore”: “La produzione – ha spiegato a “Novella2000” - decise di farmi una sorpresa e la introdusse nella trasmissione. Non potete immaginare la mia gioia in quel momento. Avendo una relazione già da tempo, appena ci siamo visti ci siamo baciati con affetto. Non so perché stanno dicendo che sia una finzione, quel video è pura realtà”.

GIULIA SALEMI, ABRAHAM GARCIA VADO AL GRANDE FRATELLO VIP

Giulia Salemi è sempre nel suo cuore (“Mi manca tantissimo e mi piacerebbe incontrarla di nuovo. Penso sempre a lei. Purtroppo la distanza, io a Madrid e lei a Milano, non ci ha consentito di continuare la relazione, ma non ho dimenticato nulla di quello che è successo tra noi”) e sarebbe pronto a fare irruzione nella casa del GFVIp: “Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande Fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia. Spero che un giorno questo messaggio arrivi alla produzione del programma”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Gennaio 2021, 22:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA