Perla Vatiero e la confessione su Mirko Brunetti: «È l'uomo della mia vita e il padre dei miei figli. Non potrei mai amare un altro»

Perla Vatiero e Mirko Brunetti, amore senza fine? Pare proprio di sì e i fan della coppia, naufragata la storia che l'ex gieffino ha avuto con Greta Rossetti, è l'unica cosa che vorrebbero per il nuovo anno. Loro ora sono distanti, Brunetti è fuori dalla casa, la Vatiero ancora dentro, ma sembra che la lontananza li stia unendo. Per il compleanno di Perla il Gf, che ci mette sempre lo zampino, ha fatto recapitare alla concorrente una lettera scritta proprio dal suo ex, alla quale Perla non è rimasta indifferente, anzi.

Gf, la lettera per Perla di Mirko

«Mentre ti scrivo è il tuo compleanno, il primo così lontani - le scrive Mirko - E questo è l’unico modo per farti sentire la mia vicinanza. In un anno sono cambiate così tante cose che sembra passata una vita. Eravamo diversi, schiacciati da una situazione talmente più grande di noi che alla fine ci ha allontanato sempre di più. Finalmente ti vedo spensierata, felice, divertente, stranamente anche un po’ pazza. E sono contento perché è la parte più bella di te e che per qualche ragione l’hai sempre tenuta nascosta a tutti. Ti ho vista anche pensierosa, ti sei fatta molto domande. Ma ora pensa a goderti questo viaggio e a viverlo con leggerezza. Tantissimi auguri per questo strano compleanno e sappi che per te ci sarò sempre».

La confessione della Vatiero

Poi però si è lasciata andare a una confessione che lascia poco spazio ai dubbi: «Se ho mai pensato di fare una famiglia con lui? Sì certo, noi fondamentalmente si volevamo sposare tra due anni. Lui mi voleva fare la proposta di matrimonio entro dicembre. Se non fossimo andati a Temptation Island l’avrebbe fatto, stavamo andando anche in casa nuova. Sarò onesta. Se tu anche adesso mi chiedi “chi pensi sia…”. Per me sono cinque anni che penso che lui sia l’uomo della mia vita. Se oggi mi chiedi ‘“tu pensi che Mirko potrebbe essere il padre dei tuoi figli?”. Io ti dico subito di sì, che penso sia lui. Anche perché ho amato solo e sempre lui. Quindi sì dico lui. Non potrei mai pensare di amare un altro ragazzo». Fan, scatenatevi.

