Paolo Masella, chi è il macellaio senza social nella casa del Gf: «Sono qui per mia mamma»

Il primo concorrente a entrare nella casa del Grande Fratello, nella prima puntata di lunedì 11 settembre, è Paolo Masella. Un ragazzo un po' fuori dal tempo, giovanissimo, 25 anni, senza social, che di mestiere fa il macellaio. Il web già lo ama.

Chi è Paolo Masella

Nella vita reale lavora come macellaio, ma la sua più grande passione è viaggiare: «Ultimamente ho cominciato a viaggiare da solo.

Ed è proprio la mamma il motivo che lo ha spinto a prtecipare al Grande Fratello che, tra l'altro, ha ammesso di non aver mai visto perchè si sveglia alle 5 del mattino per lavorare. Durante la prima puntata di lunedì 11 settembre Paolo ha confessato: «Sono una persona all'antica, mi piace viaggiare anche da solo. Sono cresciuto con mia madre, i miei genitori hanno divorziato. Partecipo al Grande Fratello con l'obiettivo di non far più lavorare mia madre. Se anche non vincessi ma riuscissi nel mio intento, sarebbe comunque un successo».

