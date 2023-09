Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi e l'insulto choc: la censura non funziona. Tutti hanno capito e sui social è polemica

Giuseppe Garibaldi ha scatenato quella che può essere una vera e propria bufera (mediatica e non solo) all'interno della Casa del Grande Fratello. Il parente del celebre generale, che unì l'Italia con i suoi mille, non è la prima volta (in soli 10 giorni dall'inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini) che la dice grossa.

Durante la diretta, infatti, il concorrente ha involontariamente pronunciato una parolaccia estremamente offensiva. Un insulto che la produzione ha cercato di censurare, ma questa volta, l'offesa l'hanno proprio capita tutti e sui social si è scatenato il putiferio.

Giuseppe Garibaldi e l'insulto choc

Questo scivolone ha destato grande preoccupazione, soprattutto alla luce delle rigide direttive stabilite dalla produzione e dalla dirigenza Mediaset per questa edizione del programma. L'errore potrebbe avere gravi conseguenze per il concorrente, ma la domanda che molti si pongono è: cosa avrà mai detto Garibaldi durante il reality prodotto da Endemol Shine Italy?

Si tratta, infatti, di una parola che inizia con la "r" ed è ben conosciuta da tutti per il suo potenziale offensivo.

