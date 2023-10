Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi sbotta contro Signorini e il programma: «Fa completamente schifo»

Concorrente del Grande Fratello Vip della scorsa stagione televisiva, Elenoire Ferruzzi esplode sul web senza peli sulla lingua, prendendosela contro l’edizione del reality show attualmente in corso che, a suo dire, «fa completamente schifo».

Grande Fratello, Perla commuove tutti con la sua lettera d'amore, ma Mirko chiude ogni possibilità: «È finita»

Grande Fratello, Varrese attacca Grecia e Beatrice: «Attricette». Signorini lo umilia: non sei Marcello Mastroianni

Ma non è tutto: il suo durissimo sfogo prende di mira anche il conduttore del programma di casa Mediaset, Alfonso Signorini, al quale rimprovera più di una dichiarazione, tra le quali quella più celebre, ovvero che il cast dell’anno scorso era completamente sbagliato. Ma cosa avrà mai detto Elenoire? Cosa sarà finito sotto attacco?

Photo Credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



Ultimo aggiornamento: Venerdì 27 Ottobre 2023, 09:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA