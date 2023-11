Grande Fratello, Cesara Buonamici confessa: «Al Tg5 mi sento morire quando...»

di Redazione Web

Cesara Buonamici sorprende il pubblico da casa, puntata dopo puntata. Quando è stata annunciata la sua presenza come unica opinionista del Grande Fratello, per qualcuno c'era il timore che il reality show diventasse troppo serio. In realtà, la giornalista ha saputo dare una nuova grinta, con commenti sempre molto lucidi e puntuali. Cesara, tuttavia, non manca di lanciare frecciatine e battute, rivelando anche alcuni retroscena del suo lavoro al Tg5.

Andiamo a scoprire che cosa ha rivelato durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andato in onda ieri, 3 novembre.

Grande Fratello, le pagelle: Signorini on fire (8), Beatrice regina (9), Angelica piagnucolona (4), Garibaldi stratega (3), Mughini furioso (2)

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Garibaldi verso il riavvicinamento? L'attrice blocca tutto: «Mai stati a letto insieme»

Grande Fratello, una nuova Cesara

Una versione inedita di Cesara Buonamici, quella che lei stessa sta regalando al pubblico del Grande Fratello. La sua pungente ironia e i commenti precisi erano già stati intravisti duante il suo lavoro al Tg5, e per questo, Alfonso ha voluto darle la possibilità di esprimersi e di mostrare un suo lato inedito.

Durante l'ultima puntata del reality show, ha voluto raccontare un momento particolare che si ripete ogni anno al Tg5 che lei non sembra vivere proprio al meglio.

Il retroscena

Jill Cooper e Fiordaliso hanno parlato a lugno del tempo che passa e della loro paura di invecchiare, soprattutto da quando sono all'interno della casa del Grande Fratello. Entrambe sentono molto il peso degli anni che passano. Cesara Buonamici è intervenuta e ha voluto rincuorarle, con un semplice: «Succede a tutte, lo so che sembra una frase fatta, ma è proprio così».

La giornalista non vive male il passare del tempo, ma c'è una cosa che proprio non riesce a fare e succede proprio nello studio del Tg5: «Ogni anno, quando c'è il compleanno del telegiornale, vengono mandate in onda le immagini dei primi anni e delle prime edizioni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 09:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA