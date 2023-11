Grande Fratello, Angelica in lacrime dopo l'insulto di Mughini: cosa è successo

Il giornalista ha apostrofato in modo tutt’altro che galante Angelica Baraldi dichiarando: “Hai un futuro da zoccola grande così eh!”. Il fatto è avvenuto durante la cena di Halloween, vestiti per l’occasione di tutto punto, e ha lasciato senza parole gli abitanti della casa. L’atleta lì per lì ha risposto con un semplice : “Giampi!”, ma poi a Vittorio Menozzi ha confidato di essere quasi scoppiata in lacrime. “Prima, quando stavamo ballando, lui era a tavola e mi ha detto una frase bruttissima e io ci sono rimasta malissimo. Non è molto delicato. Ma hai sentito bene cosa mi ha detto?”, le parole di Baraldi al suo amico.

Il rimprovero

«Tu dai alle battutacce il valore che una battutaccia ha, ma non puoi negare che alcune possono generare dei sentimenti negativi nelle persone a cui sono rivolte - Spiega il conduttore Alfonso Signorini, rivolgendosi proprio al giornalista - Per una ragazza, sentirsi dire hai una carriera da zo...la alla grande è una battutaccia che lascia un retrogusto amaro in chi la riceve».



«Mi fanno stare male perché sono legate alla mia persona e io sono totalmente contraria a tutto ciò», commenta ancora Angelica, una volta chiamata in confessionale per le nomination.

