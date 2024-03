Grande Fratello, Alessio Falsone minaccia in diretta Federico Massaro: «Te lo faccio vedere io fuori». La condanna di Alfonso Signorini

di Ida Di Grazia

Alessio Falsone minaccia in diretta Federico Massaro. Il video, segnalato da tantissimi utenti sui social è stato mostrato da Alfonso Signorini nella puntata di giovedì 7 marzo. I due stavano litigando in modo animato per "colpa" di Perla Vatiero.

Grande Fratello, Perla Vatiero torna sui suoi passi ma Mirko Brunetti non ci sta: «Troppe cose mi hanno dato fastidio»

Grande fratello, Alessio Falsone minaccia in diretta Federico Massaro «Te lo faccio vedere io fuori». La reazione di Alfonso Signorini

La minaccia

Nei giorni scorsi Federico Massaro e Perla Vatiero hanno avuto una discussione piuttosto animata. Alfonso Signorini ne ha parlato durante la puntata di giovedì 7 marzo, e a prendere le difese di Perla è accorso Alessio Falsone.

Quello che però non si è vista è stata la miccia di Alessio nei confronti Federico. Massaro provoca falsone chiamandolo Fenomeno, e lui reagisce così «Il fenomeno vedrai come te lo faccio vedere fuori dalla casa il fenomeno, Te lo giuro».

Dopo le numerose segnalazioni degli utenti sui social anche Signorini è intervenuto mostrando il filmato e commentando «A noi piace che vi confrontiate anche animatamente ma mai le minacce perché non ci piace, lo so che non le fate in cattiva fede però così non va bene».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 8 Marzo 2024, 06:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA