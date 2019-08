Grande Fratello 2019, Martina Nasoni single: «Ecco perchè è finita la mia storia con Daniele Dal Moro»

Mercoledì 14 Agosto 2019, 22:42

“Tra me e Daniele è finita: eravamo incompatibili caratterialmente”,conferma ufficialmente la fine del suo rapporto con, conosciuto all’interno della casa del, reality condotto da Barbara D'UrsoLa decisione è arrivata all’improvviso e il suo (ormai) ex ha fatto intendere di essere stato lasciato: “Ci sono rimasta male -. Ha fatto sapere in un’intervista al settimanale “Spy” - più che altro perché ma avrei voluto che andasse diversamente”Martina fa anche intendere di aver subito un torto: “Qualche notte fa l’ho sognato che mi chiedeva scusa: mi ha fatto strano, ma non credo che accadrà nella realtà”.L’ultima vincitrice del “Grande Fratello” presto si dovrà sottoporre nuovamente a un intervento al cuore: “Il mio pacemaker va cambiato: a breve dovrò operarmi di nuovo. L’idea mi spaventa...”.