Giampiero Mughini, la moglie Michela: «Mi ha tradita, ma io non sono gelosa. A casa abbiamo anche la stanza della put***a»

Giampiero Mughini è stato uno degli ultimi concorrenti ad entrare nella casa del Grande Fratello , ma fin da subito è diventato uno dei protagonisti più discussi per i suoi commenti spesso troppo vivaci, tra cui quello rivolto ad Angelica . La moglie del giornalista ha voluto dire la sua e ha svelato di non essere per nulla gelosa perché «lui è un esteta, gli piace il bello, la bellezza femminile».

Michela Pandolfi , ha poi rivelato l'esistenza di una stanza molto particolare nella casa, usata da Giampiero Mughini .

Mughini e la stanza particolare

«Io non sono gelosa , lui apprezza la bellezza femminile, è un esteta », ha detto Michela Pandolfi a Chi, moglie di Giampiero Mughini che ha anche rivelato di avere una stanza molto particolare in casa .

«È la stanza della put***a. È una stanza dove Giampiero conserva la letteratura erotica, le stampe, le illustrazioni di nudi femminili. È un esteta, una cosa di testa», ha spiegato l'ex costumista.

Il tradimento

«Il tradimento ? Non l'ho beccato, me l'ha detto lui. Parliamo di vent'anni fa... Forse non l'ho mai perdonato per avermi tradito . Eravamo appena andati a convivere, perché i primi dieci anni di relazione abbiamo vissuto in case separate - ha continuato Michela Pandolfi - e lui dice che era per quello, perché non aveva mai convissuto, che si era distratto. Si è giustificato con il trauma della convivenza. Ma io non ci credo ».

