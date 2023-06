Giaele De Donà, il crollo dopo il Gf Vip: «Non sono stata bene, una psicologa mi ha aiutato». Quei chili persi e ora ripresi

di Redazione

Giaele De Donà, ex concorrente del GfVip, da qualche tempo era sparita dai social. Nell'ultimo periodo, l'ex gieffina è tornata a farsi sentire sul suo profilo Instagram e ha raccontato ai suoi fa il motivo della sua assenza e come si sente adesso. Poi, nelle ultime ore ha pubblicato nelle sue Instagram stories una foto di lei che non è passata inosservata ai fan. Ma procediamo con ordine.

«È normale avere dei momenti no.

Il recupero dei chili persi

Giaele De Donà nella casa del GfVip ha attirato l'attenzione del web non solo per le diverse dinamiche che l'hanno coinvolta ma anche per un altro motivo: in poco tempo la modella nella casa del GfVip ha iniziato a perdere molto peso. Oggi per fortuna però le cose sembrano andare decisamente meglio nonostante abbia ammesso di aver vissuto un periodo non semplicissimo. Piano piano Giaele sta tornando al suo peso forma e si è detta felice dei risultati: «In poco tempo ho quasi recuperato tutti i chili persi al GfVip. Soddisfazioni».

