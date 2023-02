Gf vip, Giaele De Donà e Micol Incorvaia violano il regolamento (mentre non sono riprese): cosa hanno fatto nel van?

Micol Incorvaia e Giaele De Donà sono due delle protagoniste di questa edizione del Gf vip. Nella notta le due gieffine si sono rese protagoniste di un gesto che non è di certo passato inosservato sui social.

Gegia radiata dall'Ordine degli psicologi dopo il caso Bellavia al GFVip: «Giustizia è stata fatta»

Gf Vip, Antonella Fiordelisi si infuria e litiga con tutti: «Fiera di non essere come voi». Cos'è accaduto

Gf Vip, Luca Onestini fa gli auguri a Spinalbese. Ma lui si offende: «Non dovevi, non ti sopporto»

Il gesto di Micol Incorvaia e Giaele De Donà

I telespettatori del Grande Fratello Vip stanno discutendo animatamente per via di un gesto posto in atto da Micol Incorvaia e Giaele De Donà durante la notte. Le due coinquiline, infatti, si sono rese protagoniste di un momento che ha fatto insorgere alcuni fan del programma e che potrebbe addirittura costar loro caro.

Provvedimenti in vista?

Ma cosa hanno combinato di tanto grave? Per quale motivo ora vengono additate da tutti i fan del reality show di casa Mediaset? E, soprattutto, verranno presi provvedimenti nei loro confronti?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Cute” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Cosa ha pianificato Edoardo con Micol su Nikita: 'farà troppo ridere'. Cosa avevano organizzato su di lei

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 10:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA