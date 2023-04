Giaele De Donà e Oriana Marzoli, la reunion delle "Spartane" dopo il GfVip: «Sei veramente pesante»

di Redazione web

Giaele De Donà e Oriana Marzoli erano diventate molto amiche all'interno della casa del GfVip: le due facevano parte del gruppo degli "Spartani" al quale apparteneva anche Micol Incorvaia. Le ex concorrenti si sono ritrovate a Milano per trascorrere un po' di tempo tra amiche e uscire a fare shopping. Giaele e Oriana hanno, poi, trascorso la loro serata insieme anche ad Alberto De Pisis.

La storia Instagram di Giaele De Donà

In una delle sue ultime storie Instagram, Giaele De Donà si trova in un negozio con Oriana Marzoli e le due sono impegnate a fare shopping. Giaele, quindi, dice: «Io penso sempre di essere pesante quando faccio compere ma voi non avete mai visto Oriana... come sei pesante!», le due, poi, concludono il video ridendo. Al termine del GfVip, Giaele e Oriana si sono viste più volte e in più occasioni: prima ad alcuni eventi, poi, alla festa del reality (che si è tenuta una settimana dopo il termine dello show) e poi per andare a fare shopping insieme.

Oriana e Giaele dopo il GfVip

Sia Oriana Marzoli che Giaele De Donà hanno avuto il loro bel da fare al termine del GfVip. Infatti, le ormai ex gieffine sono spesso ospiti di serate ed eventi e proprio alcuni giorni fa la modella venezuelana ha raccontato di essere molto impegnata lavorativamente parlando, tanto che dorme molto poco perché si sposta in continuazione da una città all'altra.

