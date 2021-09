GFVip, Soleil Stasi e lo scontro con Giamnmaria Antinolfi: «Ossessionato, ecco perchè ti ho lasciato»

Soleil Stasi e Gianmaria Antinoli al Grande Fratello Vip si confrontano sulla loro passata relazione. Da quando è entrato nel reality Gianmaria Antinolfi ha più volte parlato con altri coinquilini della storia d’amore passata ed ora Solei Stasi ha voluto mettere le cose in chiaro, spiegando cosa non ha funzionato fra di loro.

Leggi anche > Gf Vip, il gesto choc nel letto di Amedeo Goria. Fan furiosi

GFVip, Soleil Stasi e lo scontro con Giamnmaria Antinolfi

Solei Stasi al Grande Fratello Vip ha ricordato a Giammaria Antinolfi che durante la loro frequentazione lei aveva sempre messo in chiaro di non voler un fidanzamento vero e proprio: «Sono sempre stata chiara – ha spiegato - Ti ho sempre detto le cose come stavano, dall’inizio alla fine, dal primo giorno che ci siamo conosciuti fino al fino al giorno del tuo compleanno. Non mai fatto nulla se non darti il massimo che potevo e soprattutto la chiarezza. Le mie parole sono state coerenti con i fatti».

Solei Stasi pensa di non essere al donna giusta per Giammaria Antinolfi: «Non venirmi a dire che sono stata ipocrita. Non è che non era il momento giusto, non c’era proprio la voglia di una relazione con te. Tu hai bisogno di un altro tipo di donna, che non sono io. Eri un po’ ossessionato, oppressivo, con cose che non mi va di affrontare qui. Ti presentavi sotto casa, ovunque, quaranta volte a Napoli. Al limite del limitare la mia libertà personale. Per me certe cose non sono accettabili, non riesco a sottostare a certi atteggiamenti».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Settembre 2021, 21:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA