Gf Vip, Samy Youssef accusa: «Alex Belli e Soleil? Tutto programmato. Ma lei si sta innamorando»

Samy Youssef ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip 2021, del triangolo composto da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran e del suo rapporto con Jessica Selassiè. Ospite a “Non succederà più” di Giada di Miceli su Radio Radio, ha raccontato che con la principessa ci sarebbe stato qualcosa sotto le coperte. Svelato anche un retroscena sull'attore di Centovetrine a Temptation Island.

Samy Youssef su Jessica Selassiè

Samy ha spiegato alla conduttrice che la ragazza avrebbe "rosicato" perché il modello non è voluto andare oltre qualche carezza: «Io ho sempre detto che non mi piaceva... Lei mi ballava sopra e aspettava che io la baciassi, solo che non l’ho fatto». Samy ha espresso poi un'opinione su Alex Belli e Soleil Sorge.







Samy Youssef su Alex Belli

«Alex lì dentro sta facendo l’attore... Sono uscite delle foto di Delia che bacia un altro. Io da marito non potrei mai essere tranquillo. È tutto programmato, poi loro si vantano di essere una coppia aperta. Sono proprio una coppia aperta davvero. Se io vedo mio marito che bacia un’altra e continua a farlo non sto così tranquilla. ​Poi Delia ha avuto questi stessi atteggiamenti di Alex a Temptation Island. E quindi c’è qualcosa che non va. Il tentatore di Delia è diventato mio amico, si chiama Riccardo. Lui le ha scritto per incontrarsi, chiedendo se Alex poteva infastidirsi. Lei ha risposto “Riccardo ricordati che siamo gente di televisione e sappiamo quello che dobbiamo fare per apparire”», sono le parole del ragazzo durante la trasmissione radiofonica. Su Soleil ha aggiunto: «Io credo che Soleil si stia innamorando veramente di Alex ma Alex ci sta giocando. Mi dispiace che una ragazza così intelligente come Soleil cada nel gioco di Alex».

