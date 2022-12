Gf Vip, Antonino lo ha fatto con Nikita... la rivelazione sconcertante di Alberto

Nella casa del Gf Vip alcuni vipponi hanno scoperto episodi accaduti nel passato: è il caso di Alberto che si è allontanato parecchio da Antonino, con il quale invece sembrava aver stretto una bella amicizia.

La confidenza di Alberto

In un momento di confidenza nella camera da letto, Alberto ha cominciato a parlare con Giaele, Oriana e Sarah, spiegando: «Io e Nikita non siamo compatibili, però la apprezzo: è una ragazza sensibile e generosa. Lui (Antonino) andò da Nikita a parlare malissimo di me, proprio quando stavamo legando di più. Scopro delle cose del passato che mi lasciano perplesso».

Gli utenti su Twitter

Alberto continua dicendo: «La cosa più scioccante non è che Antonino sparlasse di Alberto ma che Antonino sparlasse di Alberto con Nikita» ha twittato un utente. «Ricordo: unico dialogo Nikita-Antonino, lui diede del parac*lo falso ad Alberto perché dopo la nomination aveva voluto chiarire con Nikita» ha puntualizzato qualcun altro sui social.

