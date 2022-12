Gf Vip, la battuta hot di Wilma e il disagio di Daniele: cosa chiede per una notte di sesso

I telespettatori del Grande Fratello Vip sono rimasti senza parole per una battuta piccante pronunciata da Wilma Goich mentre chiacchierava con Edoardo Tavassi, Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

La battuta di Wilma

La cantante, infatti, ha chiesto un particolare coadiuvante per poter avere una notte di passione, facendo una battuta che ha chiaramente messo a disagio l’ex tronista.

Il disagio di Daniele Del Moro

Bastava dare un’occhiata allo sguardo di Daniele per capire che voleva essere in tutt’altro posto. Ma cosa avrà mai detto Wilma? E perché Dal Moro si è sentito tirato in ballo?

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 10:12

