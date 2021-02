Gf Vip, il brutto insulto di Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Getta mer*** su di lei...»

di E.C.

Gf Vip , l'insulto choc di Tommaso Zorzi a Maria Teresa Ruta. Fan furiosi: «Getta mer*** su di lei...». A meno di 24 ore dalla puntata di ieri sera, i nervi nella Casa continuano a essere tesi. Tommaso Zorzi, dopo aver nominato Maria Teresa Ruta, continua a non avere parole e gesti gentili nei confronti dell' (ex?) amica e una frase in particolare avrebbe fatto infuriare i fan. Ma andiamo con ordine.

Dopo la puntata, Tommaso Zorzi ha abbandonato la "storica" stanza blu, lasciando da sola a dormire Maria Teresa Ruta. Poi, in veranda ci sarebbe stato un primo confronto tra l'influencer milanese, Stefania Orlando e la mamma di Guenda. Gli Zorzando hanno messo alle strette Maria Teresa, chiedendole se avesse mentito sul flirt con Francesco Baccini. Maria Teresa Ruta ha replicato: «Non volevo mettere in mezzo terze persone, avevo omesso delle cose. Non mi aspetto che gli amici mi mettano in difficoltà».

Non è tutto. Stamane, Tommaso Zorzi e gli altri inquilini hanno continuato a parlare di Maria Teresa e secondo alcuni follower l'influencer milanese l'avrebbe definita «scema». Pochi minuti fa, poi il confronto tra i due. La mamma di Guenda ha detto a Tommaso: «Io sono la tua prima fan, ma il tuo atteggiamento nei confronti di Giulia Salemi mi sembra esagerato. Spari sulla croce rossa».

Tanti i commenti dei follower su Twitter. «Tommaso ha fatto uno scivolone, butta mer*** su di lei». E ancora: «A tre settimane dalla finale, Tommy e Stefania non guardano più in faccia nessuno». E c'è chi si sbilancia: «Speriamo vinca Maria Teresa Ruta».

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Febbraio 2021, 19:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA