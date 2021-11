GF Vip, Montano contro Alex Belli: «E' un attorucolo», deve intervenire Signorini

GF Vip, la furia di Montano contro Alex Belli: «E' un attorucolo», deve intervenire Signorini. La sedicesima puntata si apre con lo scontro tra i due maschi alfa della casa. Dopo la puntata di lunedì scorso gli animi non si sono placati, anzi.

La lite tra Aldo Montano e Alex Belli scoppiata lo scorso lunedì in puntata è proseguito durante tutta la settimana all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Alex Belli un po' alticcio ha detto parole pesanti contro Montano, prima parlando con Gianmaria poi facendo un confessionale di fuoco contro l'atleta, che non ha apprezzato e da allora non gli ha più voluto rivolgere la parola.

Addirittura lo scorso martedì mattina mentre Belli con occhiali da sole e fare sornione prova a far finta di niente, Montano si avvicina pericolosamente e quasi perde le staffe, dando degli schiaffi sulle braccia ad Alex. Interviene Miriana a dividerli.

Alfonso Signorini li mette faccia a faccia durante la sedicesima puntata. «Io volevo chiedere scusa del mio comportamento sopra le righe di martedì mattina - spiega in diretta Aldo Montano - non solo a te ma ai miei figli e alla mia famiglia. Tutto è partito da una notte di ubriachezza di Alex e Gianmaria e poi il confessionale. Prima che io le guardassi dovevi venire da me. Se fossi venuto direttamente da me la cosa non sarebbe successa e da uomo leale non vomiti cose al confessionale».

Alex e Aldo si avvicinano pericolosamente e si parlano sopra

«Se vengo a sapere che il mio più caro amico qui dentro mi dice che sono il galoppino di Katia - replica Alex Belli - io ci resto male. Aldino tu hai la coda di paglia, tu che professi fair play mi volevi menare, hai aspettato stasera per parlare. Sono quattro giorni che aspetto le tue scuse».

La lite continua, finalmente Alfonso riesce a interromperli, Montano si avvicina pericolosamente «E' un attorucolo, io ho fatto le mie scuse ad Alex solo per il martedì mattina, non faccio "Ciao Man!"».

«Questa settimana che siamo stati lontani io ho il cuore spezzato, ma aveva quattro giorni per farmi le scuse, anche i pugili più feroci scendono giù dal ring e si parlano», «Ma non fanno le merd*te o ti pugnalano alle spalle», conclude Montano.

