GF Vip, Manuel e Sophie sempre più vicini: cosa è successo stanotte tra i due

Al Grande Fratello Vip sta facendo discutere l’armonia che si è creata tra Manuel Bortuzzo e Sophie Codegoni. I due sono sempre più vicini e hanno mostrato davanti alle telecamere sia una certa compatibilità che una certa complicità. Succederà qualcosa tra loro? foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 08:39

