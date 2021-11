Gf Vip, la confessione hot di Manuel Bortuzzo: «Lì sotto funziona tutto, ma non posso concepire figli»

di

Manuel Bortuzzo confessa ai suoi coinquilini del Grande Fratello Vip di non poter concepire figli a causa dell'incidente che ha cambiato per sempre la sua vita. Da qui la decisione di ricorrere all'inseminazione artificiale in futuro. Questo, tuttavia, non compromette i rapporti sessuali: «Lì sotto funziona tutto, ma andrò alla Banca del Seme».

GFVip, la confessione di Manuel Bortuzzo

«I figli ad oggi non potrei neanche averli, ma uscito da qua andrò alla banca del seme e spero di salvare qualcosa. Là sotto funziona tutto ma non c'è…», racconta Manuel lasciando intendere di non riuscire a concludere il rapporto sessuale. «Mi sono abituato, ormai sono due anni, ho tantissimi altri piaceri... Con me le ragazze si divertono per tanti motivi. Se guardo l’aspetto positivo posso starci anche tutta la notte».

GFVip, il progetto di Manuel Bortuzzo

Poi spiega il suo progetto: «Ora è compromessa, ma potrebbe tornare... Ci sono tantissime stimolazioni e faccio già dei dicli di pasticche, però per ora niente. Quando esco da qui vado alla banca del seme e li prelevo, un giorno farò l’inseminazione artificiale». Il giovane nuotatore è rimasto paralizzato dopo la sparatoria di cui è rimasto vittima nel 2019

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 24 Novembre 2021, 13:59

