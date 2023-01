Gf Vip, la lite tra Wilma Goich e Oriana Marzoli davanti a Daniele Dal Moro: cosa è successo nella notte tra le due

Nella casa del Grande Fratello Vip, nella notte, avviene qualcosa di completamente inaspettato.

Wilma Goich, le accuse a Oriana

Wilma Goich comincia ad inveire contro Oriana Marzoli, accusandola di essersi comportata in maniera assolutamente egoista. Contrariamente a quanto si può pensare, essendo entrambe le concorrenti in qualche modo attratte da Daniele Dal Moro, non è però l’ex tronista ad essere al centro della lite notturna tra le due. Ma cosa l’avrà mai scatenata? E, soprattutto, il litigio porterà degli strascichi con sé?

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Gennaio 2023, 10:55

