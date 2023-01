Gf Vip, Oriana Marzoli e l'indiscrezione choc dopo una lite con l'ex Eugenio Gallego

di Redazione Web

Oriana Marzoli ancora una volta al centro delle polemiche. La sua partecipazione al Grande Fratello Vip è sicuramente una delle più importanti all'interno della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini: molto nota in Spagna, la showgirl venezuelana ha dato di modo di far parlare di sè a causa di un fatto del passato che è venuto a galla proprio nelle ultime ore.

Pare infatti che recentemente, prima di partecipare al Gf Vip, la donna sia finita in carcere lo scorso febbraio assieme al suo ex fidanzato Eugenio Gallego, più volte preso in causa in Casa dalla showgirl durante la settimana.

La vicenda

Stando a quanto raccontano dai tabloid spagnoli, la storia d'amore tra Oriana e Eugenio, ormai giunta al capolinea, è stata piuttosto tormentata e turbolenta, fatta di tradimenti, scenate di gelosia e gesti violenti. La modella infatti ha confessato agli inquilini di aver lasciato la Spagna per dimenticarlo e poter così ricominciare una nuova vita. E ci è riuscita.

Certe cose però non finiscono nel dimenticatoio. L'episodio del carcere è saltato fuori nelle ultime ore, l'indiscrezione lanciata da Telecinco.es dichiara infatti che la prigione abbia sancito la fine della loro relazione: la concorrente finì una notte in carcere dopo un'accesa discussione in casa che degenerò fino a trasformarsi in una rissa che contrinse la mamma Cristina Marzoli, a chiamare gli agenti di polizia, in preda dal panico.

In una recente intervista Oriana Marzoli ha detto di non voler mai più tornare con Eugenio: «Ho chiuso con lui, non mi pento di averlo conosciuto perché l’ho amato con tutto il mio cuore, ma nessuna donna merita ciò. Ora ognuno ha preso la sua strada».

