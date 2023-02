Edoardo Donnamaria, momento hot con Alberto De Pisis: sono solo amici o qualcosa di più? Cosa è successo stanotte

Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis sono due grandi protagonisti del Gf Vip. Subito dopo la puntata i due hanno vissuto un momento hot che ha scatenato i dubbi e le domande dei telespettatori e fan del programma. Edoardo e Alberto sono due semplici amici o qualcosa di più?

Gf Vip, Luca Onestini e Ivana Mrazova in lacrime: «Abbiamo ancora tanto da dirci»

Gf Vip, Daniele Dal Moro: «Martina Nasoni non è mai stata la mia fidanzata»

Gf vip, Giulia Salemi in lacrime: «Io e Pierpaolo Pretelli siamo in crisi. Passeremo San Valentino separati»

Cosa è successo tra Edoardo e Alberto

Al Grande Fratello Vip si è registrato un momento bollente tra Alberto De Pisis ed Edoardo Donnamaria, che ha attirato non poco l'attenzione degli spettatori. Edoardo si è messo a piedi nudi davanti ad Alberto per farsi massaggiare con richieste un po’ bizzarre e poi ha chiesto un bacio sulla guancia per "riappacificarsi".

Inoltre, ha fatto una proposta strana ad Alberto chiedendo di fare finta di fare qualcosa.

Edoardo e Alberto nello stesso letto

Nella notte, poi, i due hanno dormito insieme, ma non è chiaro se sia stato solo un momento di confidenza tra amici o qualcosa di più. Questi momenti hot hanno creato un po' di scompiglio nella casa del Grande Fratello Vip e hanno attirato l'attenzione dei fan dello show.

Scopriamo meglio cosa è successo.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “OnceAgain” from Bensound.com

LEGGI ANCHE:-- Antonella e lo slip-trease in camera da letto: cosa fa mentre ci sono delle persone a letto

Ultimo aggiornamento: Martedì 14 Febbraio 2023, 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA