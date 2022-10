Gf Vip, Amaurys Perez ha bestemmiato? Il video incriminato finisce sui social. La reazione di Signorini

Mentre Luca Salatino riceveva la sorpesa della mamma, durante la diretta dell'ottava puntava del Grande fratello Vip, nella casa Amaurys potrebbe aver pronunciato una bestemmia. Su twitter circola un video in cui l'improperio sembra piuttosto chiaro. Per l'ex nuotatore non è la prima volta che rivece questo tipo di accuse.

Gf Vip, le lacrime di Luca e la sorpresa di mamma Rita: «Hai pianto tanto nella vita, ora basta»

La sorpresa di Luca Salatino durante la diretta di giovedì sera ha commosso tutti, anche gli inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Tra i più commossi c'è Amaurys Perez che però si lascia sfuggire una bestemmia, o almeno è quello che sembra.

Che cosa ha detto Amaurys?

Nella clip che circola su twitter si sentirebbe Amautys dire: “Mann*ggia la Ma****a”. Una frase che se confermata è una bestemmia in piena regola che meriterebbe l'espulsione. anche le scorse settimane l'ex nuotatore è stato accusato sempre sui social, di aver bestemmiato, ma nessun provvedimento è stato preso in merito. Un utente, sempre su twitter, in quel caso si era preso la briga di rallentare il filmato assolvendo Perez: «Ho rallentato il video di Amaurys Perez, io non sento bestemmia. Sento “po*co, gli ho detto"».

La reazione di Alfonso Signorini

Al termine della puntata Signorini comunica di aver appreso di una presunta bestemmia durante la diretta e che verranno fatte le opportune verifiche, se dovesse risultare fondata l'accusa verranno presi provvedimenti nella puntata di lunedì

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Ottobre 2022, 01:32

