Gf Vip, le lacrime di Luca e la sorpresa di mamma Rita: «Hai pianto tanto nella vita, ora basta»

Dietro la corazza da duro di Luca Salatino si nasconde un uomo sensibile con un passato difficile. Durante la diretta di giovedì sera, l'ex Uomini e Donne ha raccontato di essere stato bullizzato da bambino e di aver sofferto di depressione. A consolarlo però con una dolce sorpresa mamma Rita.

GF Vip, le lacrime di Luca e la commovente sorpresa di mamma Rita: «Hai pianto tanto nella vita, adesso basta»

Luca Salatino e la depressione

Luca ha alle spalle un passato difficile che ha raccontato all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Il "coatto romano", in realtà è solo una copertura. «Io scherzo sempre sulla borgata - ha raccontato a Signorini - che è bella ma ha anche i suoi contro, ero più sensibile di altri, non essere come loro mi costava perchè mi picchiavano. Tenevo tutto dentro di me, per non aggiungere problemi a casa. Quando mamma ha inizato a non stare bene è cambiato tutto. Mamma è difficile da descrivere, perchè non riesco a spiegare quello che è davvero, raccontarli è impossibile, ma è stata la mia guida, mi capiva al volo. Con i primi soldi che ho guadagnato ho dato una mano per farle venire il sorriso».

Il pugilato è stata la sua grande passione ma non è finita bene: «Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno. Il pugilato mi ha tolto dalle strade sbagliate ma i problemi alla schiena mi hanno tolto il sogno della mia vita. Io ci avevo puntato tutto e dopo l'operazione alla schiena, sono stato a letto per un anno, e mi è venuta la depressione»

Mamma Rita

La signora Rita va nella casa pere unasorpresa al figlio che spesso piange, per spronarlo: «Quello che hai passato sono solo brutti ricordi - dice la mamma di Lica - ora anche io sto bene. Devi essere felice, Soraya è fuori che ti aspetta non serve piangere. Quando ti vedo piangere per Soraya ogni lacrima che versi tu, la verso io, devi ridere ed essere contento, mi mancano le scoattate. Hai pianto tanto nella vita, adesso basta».

