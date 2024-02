Fiordaliso abbandona il Grande Fratello. Tutti in lacrime «Grazie mi avete guarita, scusatemi ma devo andare»

di Ida Di Grazia

Annuncio a sorpresa durante la puntata di lunedì 5 febbraio: Fiordaliso abbandona a sorpresa la casa del Grande Fratello. Dopo ben cinque mesi di permanenza nel loft di Cinecittà, la cantante ha salutato tutti lasciando i concorrenti in lacrime «Grazie mi avete guarita, scusatemi ma devo andare».

L'addio

Dopo cinque mesi all'interno della casa del Grande Fratello, Fiordaliso ha comunicato al pubblico e ad Alfonso Signorini il desiderio di abbandonare il gioco. «Mi sono davvero lasciata andare, arrivavo da un brutto periodo, io qui mi sono proprio ritrovata, è un’esperienza indimenticabile.

Alfonso Signorini comprende le motivazioni di Fiordaliso che prosegue tra le lacrime «Non ce la faccio più sono arrivata. Il difficile è rimanere rinchiusa, ho voglia di aria, della mia famiglia, una giornata è molto pesante, mi sono resa conto che non riesco più dare niente ai ragazzi, mi risulta tutto insopportabile».

La cantate rientra nella casa solo per comunicare la sua decisione a tutti i ragazzi ignari della sua scelta «Grazie mi avete guarita. Vi ho vissuto fino all’ultimo, ieri sera non vi ho detto nulla perché magari ma potevate far cambiare idea, ma la mia avventura è finita qui. Vi voglio bene, ma è un bene d’amore siete tutti miei figli, scusatemi ma devo andare».

