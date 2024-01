Beatrice Luzzi si rifugia in camera, sospesa la diretta del GF: cosa è successo

Nella casa del Grande Fratello, il capodanno 2024 è stato festeggiato con un consueto cenone, balli e musica, ma per qualcuno non si è trattato di una notte di festa come sarebbe invece stato normale. Stiamo parlando ovviamente di Beatrice Luzzi, che ha trascorso il suo capodanno praticamente separata dal resto dei concorrenti.





Grande Fratello, il figlio di Beatrice Luzzi sbotta dopo quanto accaduto a Capodanno: la reazione sui social sulle cattiverie dette da Anita, Rosy e Varrese

Le conseguenze

Mentre alcuni concorrenti hanno cercato, poi, di avvicinarla e mettere fine all'"isolamento", altri sembrano essere stati intenzionati a continuare a escludere l'attrice. La situazione, per la sua gravità, sembra essere addirittura finita al centro dei pensieri degli autori del reality show di Casa Mediaset, che avrebbero preso una decisione drastica durante la diretta. Ma cosa sarà mai accaduto?

