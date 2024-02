Gf, Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi si accordano sulle nomination. Ma le telecamere non sono spente come pensavano

di Cristina Siciliano

«Quando le telecamere del Grande Fratello sono spente i concorrenti ballano». Potrebbe essere tradotto così quello che è successo nelle ultime ore all'interno della casa più spiata d'Italia. Il motivo? Durante la notte alcuni concorrenti del reality condotto da Alfonso Signorini avrebbero violato il regolamento. I gieffini pensavano che le telecamere, alle due di notte, fossero spente. Purtroppo per loro, per, non era così. Muniti di carta e penna alcuni concorrenti, tra cui Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi, hanno inziato ad accordarsi sulle nomination della prossima puntata.

Cosa è successo

«Il problema sai qual è? Lunedì c'è gente e quindi non ci possiamo essere noi - ha sottolineato Anita Olivieri durante la notte -.

Anche Giuseppe Garibaldi ha espresso la sua opinione in merito a un'ipotetica nomination della prossima puntata. «La speranza è quello di fare uscire uno dei due (indica il nome sul foglio) - ha sottolineato Garibaldi -. E poi in nomination va...».

Saranno gli autori a decidere cosa fare in merito a quanto è accaduto nelle ultime ore. Fa sorridere però che questi tre gieffini siano tra quelli che hanno accusato in più occasioni Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi di parlare senza microfono. Effettivamente loro non hanno parlato, ma hanno pensato bene di utilizzare un bel quadernino.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 1 Febbraio 2024, 15:20

