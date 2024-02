Anita Olivieri, lite con Giuseppe Garibaldi e scappa una parola di troppo: la frase sulla malattia indigna i fan

Al Grande Fratello sta facendo discutere una frase pronunciata da Anita Olivieri nei confronti di Giuseppe Garibaldi riguardo ad una malattia che fa soffrire tante persone in tutto il mondo. L'exploit della concorrente del reality show di Casa Mediaset sembra non essere piaciuto ai telespettatori, tanto che sono in parecchi ad averlo commentato delusi o arrabbiati per quell'espressione decisamente infelice uscita dalla sua bocca.





Le parole di Anita Olivieri

Ma cosa avrà mai detto di tanto terribile? Sarà stato solo uno sfogo dato dalla rabbia del momento? Oppure si tratta di un'affermazione inaccettabile anche tra le mura della casa più spiata d'Italia? E, soprattutto, costerà cara ad Anita? Saranno presi provvedimenti nei suoi confronti? Scopriamo insieme cosa è successo.

Photo credits: per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy; music by Korben MKdB

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Febbraio 2024, 08:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA