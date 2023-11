Alfonso Signorini a Tv Talk Rai, Bernardini: «Aveva accettato l'invito, ma la direzione di Mediaset gli ha revocato l’autorizzazione»

di Marta Goggi

A Tv Talk su Rai3 si è parlato della nuova direzione assunta da Pier Silvio Berlusconi all'interno di Mediaset e della svolta che ha dato al Grande Fratello. Durante la puntata il conduttore Massimo Bernardini ha spiegato che «avevamo invitato Alfonso Signorini, che aveva accettato l’invito di buon grado. Poi giovedì sera tardi, ve lo devo raccontare, adducendo ‘non precisate ragioni editoriali’, la direzione di Mediaset, gli ha revocato l’autorizzazione. Molto dispiaciuto Signorini, si è scusato, molto cortesemente con noi e noi lo facciamo, a nostra volta, con il pubblico a casa».

Alfonso Signorini

Dal conduttore del Gf al momento non sono arrivate smentite o conferme per quanto riguarda le affermazioni di Bernardini. Gli opinionisti del programma sono poi andati avanti a discutere sulla 'rivoluzione' di Mediaset e del reality show in onda su Canale 5.

Sabato 11 Novembre 2023

