Valentina Ferragni e Matteo Napoletano, amore a distanza: lei vola a Chicago per lui ma non va come previsto

di Redazione web

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano vivono il loro amore a distanza da qualche mese a questa parte. Ufficializzati a inizio agosto, Valentina e Matteo hanno trascorso la maggior parte dell'estate insieme e, dopo il matrimonio della sorella maggiore Francesca Ferragni con Riccardo Nicoletti, si sono dovuti salutare per oltre un mese.

La sorella di Chiara Ferragni ha deciso, una volta stabilizzate le condizioni di salute del cognato Fedez, di intraprendere un volo di 9 ore per andare a Chicago a trovare il suo fidanzato.

Andiamo a vedere come è andata e come stanno trascorrendo questi giorni a Chicago, città dove Matteo risiede.

Valentina Ferragni, amore a distanza e gelosia con Matteo Napoletano: «Vado a marcare il territorio»

Fedez in ospedale, Chiara Ferragni è con lui: la sorella Francesca "dog sitter" al parco con Paloma

Valentina e Matteo, turisti sfortunati

Valentina Ferragni e Matteo Napoletano stanno trascorrendo dei giorni insieme dopo aver passato oltre un mese separati.

Il ragazzo ha voluto portare la fidanzata in giro per la città per farle vedere le attrazioni più famose, tra cui il "fagiolo" di Chicago dall'artista inglese Anish Kapoor. Purtroppo, il Cloud Gate era chiuso e non potevano accedere all'attrazione turistica.

«La nostra solita fortuna...» hanno detto i due, ironizzando per la situazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Ottobre 2023, 11:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA