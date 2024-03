Valentina Ferragni, matrimonio con Matteo Napoletano in vista? Il dubbio della foto con l'abito da sposa

di Dajana Mrruku

Valentina Ferragni ha condiviso con i suoi follower una storia su Instagram che ha alimentato molti sospetti. La sorellina di Chiara Ferragni si trovava da Atelier Eme, brand scelto dalla sorella Francesca per il suo abito da sposa e quelli delle damigelle. «Un incontro speciale», ha scritto Valentina nelle sue storie Instagram, inquadrando un vestito totalmente bianco. In molti hanno ipotizzato che la visita non sia stata casuale, e che si trovasse lì perché sta già respirando il profumo dei fiori d'arancio con il fidanzato Matteo Napoletano.

Matrimonio in vista per Valentina e Matteo?

La visita nell'atelier di abiti da sposa e da cerimonia di Valentina Ferragni ha destato molti sospetti e i fan si sono chiesti se l'influencer e Matteo Napoletano abbiano intenzione di sposarsi e, alcuni, addirittura, ipotizzano che ci sia già stata una proposta di matrimonio.

Per adesso ancora nessuna conferma: se da un lato la piccola Ferragni non avrebbe perso l'occasione di annunciare il suo matrimonio, dall'altra la situazione delicata della sorella Chiara ha influenzato anche la sua vita (social) e potrebbe aver deciso di non rendere ancora pubblica la notizia per non apparire sgarbata in un momento così delicato.

Altri pensano, invece, che si tratti di una semplice collaborazione lavorativa: anche negli scorsi anni Valentina ha avuto rapporti con il brand.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Marzo 2024, 16:58

