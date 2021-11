Fedez scende in campo in politica? Lui chiarisce tutto in un video (in stile Berlusconi)

Fedez si candida in politica? Negli ultimi giorni la sua possibile discesa in campo ha alimentato numerosi dibattiti e riempito le pagine dei giornali. Il cantante ha deciso di pubblicare un video di berlusconiana memoria in cui spiega tutti i dettagli. «L'Italia è il Paese che amo», inizia così il discorso davanti alla telecamera seduto alla scrivania con un cagnolino sulle ginocchia.

Fedez, il video sulla discesa in politica

Il video è un pretesto per parlare in modo provocatorio di un fittizio movimento politico intitolato "Disumano" come il nuovo album. «Vota Disumano», si legge nella didascalia a corredo del filmato. Nessuna candidatura in vista, solo una mossa di marketing per lanciare il nuovo disco e fare alcune allusioni alle numerose battaglie civili portate avanti recentemente.

Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria

Vota Disumano 💅🏻#ioscelgodisumano #26novembre #fedezelezioni2023 pic.twitter.com/zJ3DhcHXZV — Fedez (@Fedez) November 15, 2021

Fedez, la provocazione

Tutto è partito dalla registrazione, da parte di una società che fa capo a Fedez, del dominio web "fedezelezioni2023.it". Talk show e salotti politici si sono interrogati per giorni sul significato di questo gesto. «Qui ho imparato da mio padre e dalla vita il mestiere di truffatore - continua il video - Ho scelto di scendere in campo e di frodare la cosa pubblica perché non voglio vivere in un Paese civile... Il movimento politico che vi propongo si chiama non a caso 'Disumano'».

