Chiara Ferragni, a casa sua e già Natale: pronto il maxi albero con... sorpresa FOTO

Oggi è il 15 novembre, ma a casa di Chiara Ferragni, nel cuore della nuova Milano dei grattacieli, è già Natale. Nelle ultime ore, attraverso le storie Instagram, la famiglia Ferragnez ha fatto scoprire a tutti i suoi fan il nuovo albero 2021, già pronto e addobbato in casa. Un maxi albero che quasi sfiora il soffitto stracolmo di palline e luci. Ovvie e immediate mille foto di famiglia con Leone e Vittoria protagonisti.

Addobbata anche tutta la scala che porta al piano superiore. E stamattina il piccolo Leone si è fatto immortalare davanti alle mille lucine prima di uscire per andare a scuola.

"Christmas is coming" ha scritto Chiara Ferragni su Instagram. Sullo sfondo, il classico di Mariah Carey "All I want for Christmas is you". Il grande albero di Natale cambia l'illuminazione ogni volta che si battono le mani. Tantissimi i commenti e i like di approvazione, compreso quello della sorella Valentina che ha scritto sui social "Meraviglioso”. Manca ancora molto tempo a Natale? Chiara Ferragni risponde con un altro post: “Amo il Natale. E sì, un mese di celebrazioni non è abbastanza quindi ho cominciato a novembre”.

