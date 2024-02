Fedez, un hater provoca: «Mi s***o tua moglie Chiara Ferragni, i tuoi figli mi chiamano papà. Sentite l'audio che mi ha mandato»

di Redazione web

Fedez non ha pace. La presunta crisi con la moglie Chiara Ferragni, poi le beghe per il podcast Muschio Selvaggio conteso dall'ex socio Luis Sal. E come se non bastasse, le centinaia di provocazioni che arrivano dagli hater in cerca di visibilità. Provocazioni che il rapper non ha mai tollerato, rispondendo più volte a tono e passando spesso alle vie legali. L'ultimo episodio riguarda il presunto scambio di battute con un utente su Instagram, pubblicato da quest'ultimo, con tanto di audio di risposta di Fedez.

Cosa è successo

Nelle ultime ore su X è diventato virale il post di un utente, che ha pubblicato una presunta discussione che avrebbe avuto con Fedez su Instagram. L'hater avrebbe provocato Fedez con frasi come «mi s***o tua moglie Chiara Ferragni» e «i tuoi figli mi chiamano papà». Messaggi ai quali Fedez avrebbe risposto con due audio, dicendo: «Dimmi dove abiti così me lo dici in faccia». Recentemente Fedez aveva denunciato un utente di X alla polizia postale, per minacce al figlio Leone.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Febbraio 2024, 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA