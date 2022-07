Fedez e la cena romantica con nonna Luciana: fiori, macchina di lusso e ristorante in centro

Aggiungi un posto a tavola che c'è la nonna di Fedez. Quando Chiara Ferragni è lontana da casa per lavoro, il rapper ne approfitta per trascorrere del tempo con il resto della propria famiglia. Stavolta la cena romantica è toccata alla signora Luciana Violini che il cantante è andato a prendere sotto casa in Rolls Royce bianca per portarla al ristorante.

Fedez e la cena romantica con la nonna: fiori, macchina di lusso e ristorante in centro

«Stasera cena con la nonna» racconta Fedez, che ieri ha pubblicato una serie di immagini che lo ritraggono in compagnia della pimpante 91enne. La signora Luciana sui social è una star, vanta infatti quasi 190mila follower e il nipote le è molto affezionato.

All'appuntamento di ieri il rapper si è presentato con un grande mazzo di fiori e, dopo averla aiutata a salire in auto, una volta arrivati a destinazione, le ha dato il braccio come un vero gentleman fino al ristorante, a pochi passi dalle Grazie. Come le ha fatto dire Fedez in milanese: «Ma che ne sanno i trapper?».

