Fedez, la foto col look Versace e le scarpe col tacco, Chiara Ferragni svela il segreto: «Mi si staccano le dita dei piedi»

Fedez orgoglioso dal suo account instagram pubblica la foto con Chiara Ferragni col look firmato Versace e le scarpe rosa col tacco, taggando la leggendaria stilista Donatella. La moglie gli fa uno scherzo e condivide dal suo profilo social il dietro le quinte dello scatto modaiolo…

Fedez e la foto col look Versace, Chiara Ferragni svela il segreto

Fedez veste Versace e come un modello posa su Instagram assieme a Chiara Ferragni, vestito di tutto punto con ai piedi un vistoso paio di scarpe col tacco rosa. Il rapper appare rilassato e con sguardo sicuro, ma a rovinare la sua allure arriva proprio la moglie influencer. Chiara Ferragni infatti dal suo account ha invece pubblicato un post con l'ironica didascalia "Finalmente alti uguali" e il video del dietro le quinte della foto. Fedez appare molto sofferente per via proprio della scarpe col tacco rosa troppo corte e sperando che la tortura finisca presto si confida disperato: «Mi si staccano le dita dei piedi».

Recentemente Fedez è tornato sulla celebri foto che lo vedono litigare con la moglie Chiara Ferragni sulla barca di Diego Della Valle, spiegando l’accaduto: «Ok, è vero – ha confessato - abbiamo litigato di brutto. Però abbiamo chiarito prima di partire, prima di tornare a casa qui a Milano. Ovviamente la litigata più grossa c’è stata proprio mentre ci hanno fotografati. Parlo della foto che è diventata un super meme virale. Comunque i motivi sono cavolate».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Settembre 2021, 22:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA